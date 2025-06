(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 *Servizio Rai sulla sanità a Salerno, l’ira di Polichetti (Udc): “È tempo

di responsabilità” *

Dopo la messa in onda del servizio del programma Far West su Rai 3, che ha

acceso i riflettori sulla condizione dell’Azienda Ruggi d’Aragona di

Salerno, e in particolare sul plesso di Via San Leonardo, il dibattito

sulla sanità pubblica in Campania entra in una fase ancora più delicata.

A esprimere una posizione netta è Mario Polichetti, responsabile del

Dipartimento nazionale Sanità dell’Udc, che interviene con dichiarazioni

decise ma rispettose dei ruoli istituzionali e della necessaria verifica

dei fatti.

“Quanto mostrato e raccontato dalla trasmissione è grave e inquietante. Se

anche solo una parte di ciò corrispondesse al vero – e sottolineo: se fosse

accertato – allora ci troveremmo di fronte a una situazione tale da rendere

incompatibile con la funzione pubblica chi ha avuto la responsabilità

politica della gestione sanitaria regionale”, afferma Polichetti.

“Un sistema in cui a pagare sono i lavoratori e i pazienti meriterebbe, in

quel caso, una risposta altrettanto forte: chi ha sbagliato va rimosso,

senza tentennamenti”.

Il servizio televisivo ha portato alla luce presunte criticità

organizzative, possibili irregolarità in alcune nomine, condizioni

lavorative molto difficili e situazioni di potenziale rischio per la tutela

della privacy. Alcune immagini e testimonianze hanno sollevato reazioni

contrastanti, tra chi ne contesta l’impostazione e chi invece le considera

un utile strumento di denuncia.

Polichetti sottolinea però un principio fondamentale: “Non spetta a una

trasmissione emettere verdetti, ma è indispensabile che la magistratura e

gli organi ispettivi competenti avviino tutte le verifiche del caso.

Chiunque operi in buona fede non può che auspicare chiarezza. Ma se davvero

si configurassero violazioni gravi, saremmo davanti a una sconfitta

istituzionale che richiederebbe conseguenze immediate”.

Il dirigente Udc non manca di stigmatizzare atteggiamenti omissivi da parte

di chi aveva il compito di vigilare: “Il silenzio, dinanzi a problematiche

così serie, può diventare corresponsabilità. Se esistono responsabilità

politiche o gestionali, queste vanno accertate e sanzionate, perché la

sanità è un bene pubblico e non può essere lasciata alla deriva o oggetto

di battaglie personali”.

Infine, Polichetti lancia un appello al governo centrale: “Chiedo

formalmente che venga istituito un tavolo nazionale di crisi sulla sanità

campana, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e sindacali. È giunto

il momento di affrontare i problemi strutturali con serietà, trasparenza e

competenza. A pagarne il prezzo oggi sono gli infermieri che lavorano senza

sosta, i medici esposti a rischi quotidiani e i pazienti che spesso

ricevono assistenza in condizioni inaccettabili. Questo sistema va

corretto, prima che sia troppo tardi”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI