(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Medio Oriente, Barbera (Prc): “La realtà smentisce la propaganda della

destra. Meloni non conta nulla per gli USA”

“L’attacco degli Stati Uniti all’Iran, annunciato da Donald Trump senza

neppure informare preventivamente il governo italiano – a differenza di

quanto fatto con Francia, Germania e Regno Unito – è una clamorosa smentita

della propaganda della destra e del governo Meloni. Mentre Giorgia Meloni

continua a celebrarsi come leader riconosciuta sulla scena internazionale,

mentre la sua maggioranza esalta a ogni occasione l’“orgoglio nazionale” e

la presunta ritrovata “centralità dell’Italia”, la realtà dei fatti è

imbarazzante: gli alleati atlantici non la considerano neppure degna di una

telefonata.

Questo episodio rivela per l’ennesima volta la distanza abissale tra la

retorica e i fatti. L’Italia a guida Meloni viene esclusa dai tavoli che

contano, ignorata nelle decisioni strategiche più delicate, ridotta al

ruolo di gregario silenzioso, utile solo a obbedire e a ospitare basi e

armamenti. Altro che “Italia protagonista”: siamo davanti a una totale

marginalizzazione diplomatica, frutto della cieca fedeltà atlantista del

governo, che sacrifica ogni residua autonomia nazionale sull’altare

dell’obbedienza alla NATO e agli interessi USA.

L’Italia deve uscire dalla logica bellicista, smettere di fare il vassallo

e tornare a praticare una politica estera autonoma, di pace, cooperazione e

rispetto del diritto internazionale. Serve una rottura netta con la

subalternità atlantica. L’Italia torni ad avere una voce indipendente nel

mondo, al servizio della pace e della giustizia”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera dela Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.