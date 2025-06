Iran: Candiani (Lega), USA hanno dovuto fare lavoro sporco per vuoto dell’Onu

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

Mon 23 June 2025 Iran: Candiani (Lega), USA hanno dovuto fare lavoro sporco per vuoto dell'OnuRoma, 23 giu. – "Quel ruolo, che può piacere o meno, ma che dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti è stato ricoperto dagli Stati Uniti di 'poliziotto globale', è stato messo in discussione negli Stati Uniti di Trump. Con dichiarazioni politiche, Trump ha cercato di sottrarsi a questo ruolo, un intento emerso chiaramente quando, per la prima volta, ha affrontato il tema dell'Ucraina. Tuttavia, inevitabilmente, per l'ennesima volta, gli USA, piaccia o non piaccia, hanno dovuto farsi carico di un 'lavoro sporco' che interessa a tanti altri. Un Iran con la bomba atomica non è accettabile, né per i suoi vicini né per i Paesi più lontani. Il vuoto oggettivo lasciato dall'ONU, incapace di agire con decisione, costringe gli Stati Uniti, anche controvoglia, a colmare questa lacuna, perché un Iran nucleare rappresenta una minaccia non solo per Israele, ma per il mondo intero. Oggi molti se la prendono con gli Stati Uniti, ma è ipocrita non riconoscere che stanno agendo per impedire la minaccia di un Iran con la bomba nucleare, che nessuno può permettersi".Così il deputato della Lega Stefano Candiani, sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.Ufficio Stampa Lega Camera