(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 GDF. RONZULLI (FI): GRATITUDINE A DONNE E UOMINI IN DIVISA, 251 ANNI DI

ONORE, CORAGGIO, VALORE

“Questa importante cerimonia è l’opportunità di condividere un momento

solenne che alla forza evocativa e al valore simbolico unisce un messaggio

di autentica gratitudine a tutte le donne e agli uomini che sono l’anima e

il cuore pulsante della Guardia di Finanza”. Lo ha detto la vicepresidente

del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo a

Milano alla cerimonia per il 251mo anniversario della Guardia di Finanza.

“I vostri 251 anni sono anni di onore, di coraggio, di disciplina, di

solidarietà, di valore militare e di instancabile edizione civica. Una

storia ricca di successi, di sacrifici, di atti di eroismo, di autentica

abnegazione. L’omaggio alla bandiera della Guardia di Finanza rievoca il

sacrificio di tutti coloro che hanno immolato la propria vita per costruire

e difendere un’Italia fondata sulla sicurezza pubblica, sul diritto, sulla

legalità e sulla giustizia. La Guardia di Finanza ha saputo tutelare questi

valori nel corso dei decenni, interpretando e spesso addirittura

anticipando i cambiamenti di uno Stato, di una società e un contesto

economico in continua evoluzione e trasformazione. Cambiamenti che hanno

visto l’Italia consolidarsi nelle sue aspirazioni di democrazia, aperta

alle protezioni dei bisogni economici e sociali degli individui e della

collettività sul fronte interno come su quello internazionale. Una

democrazia che promuove la difesa della finanza pubblica come strumento

privilegiato di tutela dei diritti costituzionali” ha concluso.