Comunicato stampa balneari

BALNEARI: RUSTIGNOLI (FIBA-CONFESERCENTI), "NESSUN REGALO: IL DECRETO È UN PASSO VERSO EQUILIBRIO, ORA SERVE SERIETÀ"

“Non corrisponde al vero quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alla bozza di decreto sulle concessioni balneari: il testo non prevede né riduzioni del 40 o 50% dei canoni, né automatismi sugli indennizzi a favore dei concessionari uscenti. Al contrario, contiene un aumento dei canoni del 10% e delinea un percorso che tenta finalmente di introdurre elementi di equilibrio in una vicenda troppo a lungo affrontata con superficialità.”

Così Maurizio Rustignoli, Presidente di FIBA Confesercenti, in merito alle indiscrezioni diffuse sulla bozza di decreto governativo.

“Il provvedimento – continua Rustignoli – si limita a tracciare un primo impianto per l’attuazione delle evidenze pubbliche, come previsto dalla normativa vigente, e introduce per la prima volta un riferimento concreto al valore d’impresa, attraverso perizie tecniche certificate e metodologie riconosciute. Un passaggio che riteniamo essenziale: non è accettabile che un’impresa venga espropriata del proprio lavoro e dei propri investimenti senza una valutazione reale e oggettiva.”

“FIBA Confesercenti – conclude – non è contraria all’evidenza pubblica: lo abbiamo sempre detto. Ma ribadiamo con forza che si può e si deve arrivare a quel traguardo solo seguendo un percorso giusto, trasparente e condiviso”.

