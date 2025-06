(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Bus Turistici: Cattaneo (FI): “No a transizione ecologica ideologica, ma pragmatica. La sfida è ambientale, industriale e sociale”

“La transizione ecologica deve essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche industriale e sociale.” Così l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, intervenendo al convegno “Mobilità sostenibile ed esigenze pratiche – La Transizione Green dei Bus Turistici tra speranze e necessità”, organizzato da AN.BTI – Confcommercio a Villa Bertelli, in collegamento da Roma. “Proprio pochi minuti fa anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025, ha ribadito la necessità di una transizione verde “che non sacrifichi filiere produttive e posti di lavoro”. “Come Forza Italia – ha proseguito Cattaneo – rappresentiamo da sempre la forza più europeista della coalizione e lavoriamo con convinzione nel PPE per correggere gli squilibri di un Green Deal che rischiava di essere ideologico e scollegato dalla realtà economica e industriale. Non esiste un’unica tecnologia salvifica. Soprattutto nel settore dei trasporti pesanti e del turismo, come nel caso dei bus turistici, serve un mix tecnologico che comprenda elettrico, biocarburanti, metano e soluzioni realistiche che garantiscano la riduzione delle emissioni senza demolire intere filiere produttive. Con AN.BTI – Confcommercio – conclude Cattaneo – abbiamo condiviso tante battaglie, anche in passato: dalla leva fiscale per il comparto, alle misure in epoca Covid, fino all’attenzione sulle dinamiche dei costi energetici. Continueremo a lavorare insieme, con serietà e disponibilità, anche a Bruxelles.”

