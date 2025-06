(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Antimafia, capigruppo maggioranza commissione “Report ormai manifesto in tinta noir datato cui attingono solo certi magistrati entrati in parlamento”

“Se a distanza di decenni sono stati indagati alcuni magistrati per favoreggiamento a cosa nostra e scagionati del tutto ufficiali dei carabinieri (tra l’altro da altri magistrati e non da politici brutti e cattivi di centro destra“), capiamo l’ansia di certi magistrati che sono entrati in parlamento. Report è il manifesto in tinta “ noir” del delirio di una ricostruzione che ha avuto il suo tempo, e che oggi finisce in quel dimenticatoio da cui attingono solo i paladini delle stucchevoli “entità”. Quando la passione politica si confonde con il bisogno di tutele, di solito finisci a fare lezioni di moralità altrui nel movimento 5 stelle”

Lo dichiarano, in una nota congiunta. i capigruppo in Commissione antimafia Pietro Pittalis (Forza Italia), Riccardo De Corato (FdI), Gianluca Cantalamessa (Lega), Pino Bicchielli (Noi Moderati).

