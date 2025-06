(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 SICUREZZA. RASTRELLI (FDI): FINE DEL LASSISMO, ORA GLI ITALIANI POSSONO SENTIRSI PIÙ PROTETTI

“Onorando il patto con gli italiani, e grazie a coraggiosi interventi normativi, il governo di Giorgia Meloni ha posto finalmente i temi della sicurezza, della giustizia e della legalità al centro dell’agenda politica nazionale. Dopo lunghi anni di lassismo e inconcludenza della sinistra, abbiamo varato un pacchetto di norme a tutela dei cittadini, fornendo alle nostre forze dell’ordine strumenti efficaci per contrastare l’illegalità. A fronte di un’opposizione che ha perso ogni connessione con la realtà, relegando il tema della sicurezza a variabile indipendente, il Governo di centrodestra ha assunto la responsabilità di decidere, coniugando finalmente tutele e rigore. Fratelli d’Italia continuerà ad agire con la massima determinazione, in ogni sede istituzionale, per garantire la piena sicurezza dei cittadini”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, nel corso dell’iniziativa “Giustizia è Sicurezza”, promossa dal dipartimento regionale Giustizia di Fratelli d’Italia, guidato dall’avv. Luigi Comini. Durante l’incontro sono state illustrate le principali misure adottate dal Governo in materia di legalità, contrasto alla criminalità e sostegno alle forze dell’ordine. All’incontro sono intervenuti i parlamentari abruzzesi Etelwardo Sigismondi, Guerino Testa e Guido Liris, il coordinatore provinciale, Antonio Tavani, oltre all’avv. Italo Colaneri, presidente della Camera Penale di Chieti, l’avv. Giampaolo Di Marco, segretario nazionale dell’Associazione Forense, e l’avv. Massimo Biscardi, magistrato onorario del tribunale penale di Teramo.

