*ROMA. GIANNINI (LEGA): ABBATTIMENTO PINI PER TRAMVIA? ANCHE NO! *

*IL COMUNE SI FERMI, PROGETTO NON TRASPARENTE. MANIFESTAZIONE A VILLA

CARPEGNA LUNEDÌ 23 GIUGNO *

“Un’opera costosa, monca, dannosa per l’ambiente e inutile per la viabilità

del quadrante Aurelio”. È con queste parole che Daniele Giannini annuncia

la manifestazione pubblica contro l’abbattimento di pini “sani” eliminati

solo per garantire la realizzazione del tram TVA, in programma lunedì 23

giugno dalle ore 18:30 all’ingresso di Villa Carpegna.

Lo scrive in una nota Daniele Giannini, promotore dell’iniziativa,

invitando residenti e commercianti a prendere parte alla mobilitazione per

fermare quella che definisce “una devastazione ambientale e un grave danno

erariale”.

“La nuova tramvia Cornelia-Cavalleggeri – spiega – rappresenta un doppione

del trasporto pubblico già esistente, visto che nella zona transitano già

bus Atac e la linea A della metropolitana, che collegano perfettamente

Termini e San Pietro. Un progetto che, tra l’altro, non arriverà mai alla

sua destinazione finale, cioè Termini, come inizialmente previsto, rendendo

l’intervento un troncone mutilato da ben 200 milioni di euro del PNRR”.

“Secondo i documenti ufficiali, i benefici ecologici del progetto sarebbero

limitati a un miglioramento di lieve entità della qualità dell’aria –

prosegue – a fronte dell’abbattimento di decine di pini e altri alberi

lungo via Gregorio VII, via della Circonvallazione Aurelia e il giardino di

Piazza di Villa Carpegna. Un danno ambientale ecosistemico e sanitario

enorme, che comporta la distruzione di una barriera naturale contro

l’inquinamento e il riscaldamento climatico, temi cari alla sinistra solo a

parole.

Ma non solo”.

“A causa del tram – specifica ancora Giannini – verranno eliminati

centinaia di parcheggi su Circonvallazione Aurelia, stravolta la viabilità

su Gregorio VII con la soppressione della corsia preferenziale, causando il

dirottamento di bus, taxi, NCC e pullman sulla carreggiata ordinaria, con

conseguente aumento del traffico. Inoltre, verranno tagliate alcune linee

di bus, ristrette le carreggiate e inserita una pista ciclabile tra tram e

auto, aumentando i disagi per automobilisti e pedoni”.

“Lunedì saremo in tanti in piazza – conclude l’ex presidente del Municipio

Aurelio-Boccea – per salvare i pini dell’Aurelio e fermare un’opera

dannosa, inutile e su cui da parte del Comune non si è fatta chiarezza.

Fermiamo Gualtieri prima che sia troppo tardi”.

Si allega locandina.