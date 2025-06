(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

Croce Rossa, Mancini (FdI): è simbolo di speranza

“Migliaia di fiaccole in silenzioso corteo per ricordare il valore della solidarietà e del volontariato. Solferino e Castiglione, insieme agli altri luoghi teatro nel 1859 di una delle battaglie più cruente della storia, anche quest’anno hanno rinnovato quello spirito di autentica umanità che proprio lì ha portato alla nascita della Croce Rossa Internazionale. Un vero esercito disarmato e dedito alla cura, dal 1864 presente nel mondo per portare soccorso e assistenza laddove la diplomazia ha fallito. Essere insieme alle loro divise è sempre coinvolgente, ancor più oggi che il mondo è cosparso di sanguinosi conflitti apparentemente inarrestabili. La Croce Rossa resta un simbolo di speranza per chi continua a credere nella possibilità della cooperazione pacifica tra i popoli. Sempre fedele a quel ‘tutti fratelli’ coniato al tempo dal fondatore Henry Dunant”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

