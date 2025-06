(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 Attacco in chiesa a Damasco, presidente Fontana, profondo cordoglio, dolore per cristiani

Roma, 22 giu – “Con sgomento apprendo la notizia dell’attentato suicida avvenuto all’interno della chiesa di Mar Elias, a Damasco.

Mi stringo ai familiari delle vittime.

Ancora una volta, la comunità cristiana si ritrova drammaticamente nel mirino dell’estremismo e dell’intolleranza religiosa.

Fatti come questo ci dimostrano quanto sia urgente alzare il livello di attenzione e l’impegno internazionale a tutela dei milioni di cristiani perseguitati nel mondo”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

