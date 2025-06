(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Zan (Pd): “Da Lega Toscana parole vergognose su Pride”

“Il comunicato stampa della Lega Toscana è vergognoso. Ancora una volta si trovano pretesti assurdi per attaccare i Pride, la libertà e la dignità delle persone LGBTQIA+”. Così Alessandro Zan, europarlamentare e responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd sulla nota del partito contro il patrocinio delle istituzioni ai Pride. “Ormai parlano come Orbàn, strumentalizzano i minori e usano lo spauracchio dell’ideologia gender nelle scuole per fare propaganda. Il Pride è una manifestazione che vuole ribadire l’uguaglianza di tutte le cittadini e i cittadini e il diritto di ognuno ad essere se stesso. Evidentemente alla Lega non piace l’articolo 3 della Costituzione. Vogliono riportarci indietro, riscrivere i confini entro i quali una persona può esistere e o meno. Ma noi continueremo ad esserci, a lottare e a fare rumore. A ogni tentativo di censura, risponderemo con più rumore, più orgoglio, più libertà”, conclude Zan.

