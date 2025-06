(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Venezia. Speranzon (FdI): grazie a governo Meloni si investe in sicurezza idrica e qualità vita cittadini

“Ancora una volta il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dimostra con i fatti l’attenzione concreta verso la nostra città, rispondendo alle richieste dell’Amministrazione comunale e riconoscendo la strategicità degli interventi per il potenziamento della rete idrica. Parliamo di 23 milioni di euro stanziati, che si sommano ai 5 milioni già erogati attraverso la Legge Speciale: un totale di 28 milioni, una cifra nettamente superiore – oltre il 25% in più – rispetto a quanto i governi precedenti avevano destinato in passato per questo territorio. Non siamo più alle promesse elettorali e alle passerelle, ma a risposte vere, misurabili e tempestive, che testimoniano la visione del governo Meloni: sostenere Venezia e la terraferma con risorse, piani e impegni precisi. È una svolta, perché non si finanzia solo un’opera: si investe nella sicurezza idrica, nella qualità della vita dei cittadini e nella tutela di un patrimonio urbano e ambientale che per troppo tempo era stato lasciato ai margini dai governi della sinistra. Ringrazio il presidente Meloni per aver dato ascolto al territorio, dimostrando ancora una volta che Fratelli d’Italia governa con serietà, concretezza e amore per l’Italia reale.”

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.

