(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 TAGLIO IVA ARTE/ Sala (FI): misura concreta come leva di crescita e occupazione

“La riduzione dell’IVA al 5% sulle opere d’arte è una misura concreta che riconosce il valore dell’arte non solo come patrimonio identitario, ma anche come leva di crescita, occupazione e sviluppo. La cultura è un motore essenziale per l’Italia e con questa misura sosteniamo artisti, gallerie, collezionisti e operatori del settore, rendendo più accessibile l’acquisto di opere d’arte e incentivando gli investimenti in creatività e bellezza. Vogliamo, oltretutto, allineare il nostro sistema a quello di altri Paesi europei, rendendo l’Italia più competitiva anche nel mercato globale dell’arte”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia.

