(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Sisma: Trancassini (FdI), con rifinanziamento ZFU 2016, confermata visione

strategica Governo per rinascita cratere

Roma, 21 giu. – “La proroga del regime di Zona Franca Urbana per i

territori colpiti dal sisma del 2016, approvata ieri dal Consiglio dei

Ministri, rappresenta un passaggio fondamentale nel solco della continuità

istituzionale e del sostegno concreto al tessuto produttivo del cratere. Si

tratta di una misura strutturale che non solo garantisce la tenuta

economica delle imprese locali, ma incentiva la permanenza, gli

investimenti e l’occupazione in quelle aree della nostra Nazione che

meritano ulteriore attenzione ed ascolto. Il Governo Meloni dimostra ancora

una volta di saper coniugare rigore amministrativo e visione strategica,

intervenendo in maniera puntuale e coerente verso gli impegni assunti con i

cittadini del Centro Italia. Ringrazio il Presidente del Consiglio per aver

ascoltato le comunità colpite dal sisma attraverso questo strumento

efficace che continuerà a produrre effetti positivi in termini di ripresa e

sviluppo”.

Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e

Questore della Camera.