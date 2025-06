(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Serracchiani (Pd): Roccella custode del patriarcato

“Nemmeno stupisce più l’attacco alla segretaria del Pd da parte della

ministra Roccella, che nel governo fa la custode dell’ideologia maschilista

e patriarcale della destra. La libertà di scelta è parte dei diritti che le

donne si sono conquistate con le lotte dei movimenti di liberazione che la

stessa Roccella conosce bene anche se li ha rinnegati. La libertà delle

donne non può essere condizionata dai dettami di un integralismo

oscurantista che colpevolizza le donne e le mette sempre in una condizione

di subordinazione. Diritti individuali, economici e sociali sono legati

indissolubilmente”. Lo afferma Debora Serracchiani componente della

segreteria Pd, replicando alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le

Pari Opportunità Eugenia Roccella.

Roma, 21 giugno 2025

