(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Puglia: Lega, sottosegretario Molteni a Grottaglie (TA) e Bari lunedì 23 giugno

Bari, 21 giu. – Lunedì 23 giugno il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni sarà in Puglia.

In tarda mattinata – insieme al senatore pugliese e coordinatore regionale della Lega Roberto Marti, al responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Gianni Tonelli e al SAP – si recherà al commissariato di Grottaglie (Taranto) a far visita, tra gli altri, ai poliziotti indagati per aver ucciso il killer del brigadiere capo Carlo Legrottaglie.

Alle 17.30 sarà a Bari presso Palazzo di Città – Corso Vittorio Emanuele II n.84 (chiostro interno), per l’incontro pubblico di presentazione dei contenuti del decreto Sicurezza, organizzato su proposta del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega.

Saranno presenti oltre al sottosegretario Molteni, Roberto Marti coordinatore Lega Puglia, Fabio Saverio Romito consigliere della Regione Puglia, Giuseppe Carrieri consigliere comunale Bari e Gianni Tonelli responsabile nazionale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione del partito.

__________

Ufficio stampa Lega Senato