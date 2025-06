Mori (PD): da Roccella ossessione ideologica e nessun risultato per le donne

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

Le dichiarazioni della Ministra Roccella contro Elly Schlein sono un

tentativo molto infantile di ribattere a un dato osservabile: che nessuna

delle donne del governo, Roccella inclusa, ha fatto niente per migliorare

davvero la condizione delle donne italiane, tuttora ultime in Europa per

occupazione e partecipazione al mondo del lavoro. In compenso, nelle parole

della Ministra risulta evidente ancora una volta l’ossessione ideologica

della destra per il controllo dei corpi delle donne e l’idea patriarcale

del ruolo della donna nella società.

Se la Ministra Roccella avesse veramente a cuore la libertà femminile,

partirebbe dalle condizioni materiali ed economiche delle donne: da un

salario minimo dignitoso, da un piano serio per l’occupazione femminile e

contro la disparità salariale, dall’investimento nei servizi pubblici che

consentano la reale conciliazione tra vita e lavoro. Su questi temi la

destra ha scelto il silenzio, o peggio, l’arretramento, mentre

l’opposizione, con la guida della segretaria Schlein, si batte ogni giorno

per portare questi temi all’attenzione dell’opinione pubblica e del

Parlamento.

Sostenere la libertà delle donne significa difendere il diritto

all’autodeterminazione, ad una maternità libera sostenuta e consapevole,

non decidere al loro posto cosa sia giusto o sbagliato. Significa garantire

l’accesso pieno e sicuro all’interruzione volontaria di gravidanza, senza

colpevolizzazioni o ostacoli ideologici.

Elly Schlein rappresenta con forza e coerenza una visione femminista e

progressista della libertà: quella che passa dall’autonomia, dalla dignità

del lavoro, dal contrasto alla violenza, dalla libertà di scelta. Tutto il

resto sono chiacchiere inutili in un contesto difficile e che rende molto

evidente l’inadeguatezza di chi le pronuncia.