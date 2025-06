(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Modena. Bignami (FdI): su caso Amo responsabilità politica gravissima del Partito Democratico

«Sul caso dell’Agenzia per la Mobilità di Modena, dove emerge un ammanco di circa 400mila euro, è chiaro che la magistratura farà il suo corso. Ma al di là dell’aspetto giudiziario, resta una responsabilità politica gravissima del Pd modenese. Parliamo di un ente pubblico controllato da Comuni e Provincia, guidato fino a pochi giorni fa dall’attuale segretario provinciale del Partito Democratico. È gravissimo che si sia potuti arrivare a un buco di bilancio di tali dimensioni senza che nessuno, per anni, sollevasse dubbi o facesse verifiche. Ancora più sconcertante è l’atteggiamento del Pd, che di fronte a uno scandalo di questa portata, respinge ogni responsabilità e tenta di autoassolversi per voce dei propri rappresentanti locali. Seguiremo con attenzione, anche in Parlamento, l’evolversi delle indagini, affinché siano chiarite tutte le responsabilità: Pretendiamo la massima chiarezza su ogni euro speso. Il Pd smetta di autoassolversi, si assuma le sue responsabilità e chieda trasparenza ai propri amministratori e rappresentanti”.

Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

Dario Caselli