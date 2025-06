(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

Lavoro. De Carlo (FdI): Governo Meloni ha invertito tendenza. Innovazione fondamentale in tutti i settori

“Stiamo ancora pagando anni di politiche che hanno premiato chi non lavorava e che non sono state in grado di studiare un’adeguata programmazione; il Governo Meloni ora sta riuscendo nell’impresa di invertire questa pericolosa tendenza: abbiamo il record per numero di occupati e quello per la disoccupazione più bassa. Valore aggiunto, burocrazia, competitività: questi i temi sui quali dobbiamo continuare a lavorare: fare impresa in montagna è già difficile di per sé, farlo senza valore aggiunto è praticamente impossibile; dobbiamo stare vicini a queste aziende per supportarle nei processi di ristrutturazione e innovazione. Quest’ultima, soprattutto, è un fattore fondamentale per far crescere ancora la nostra economia, soprattutto per attrarre le fasce più giovani della popolazione: grazie a loro, le nostre tradizioni possono anche trovare nuovi mercati, traghettando nel futuro attività e produzioni che hanno fatto grandi i nostri territori; questo Governo ha stanziato risorse importanti per dare un messaggio chiaro all’Europa: non è con slogan e ideologie che si risolvono i problemi, ma con idee e atti concreti”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, questa mattina a Belluno, in occasione dell’incontro promosso da Appia CNA Belluno per l’ottantesimo anniversario dell’associazione.

