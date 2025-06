(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Oggetto: comunicato stampa

Lavori conclusi su due sentieri Ad Albinea per migliorare i collegamenti

ciclopedonali

ALBINEA (21 giugno 2025) – Si sono conclusi due lavori su sentieri nel

territorio di Albinea.

La prima opera è il rifacimento pista ciclopedonale di 300 metri che collega

il cimitero di Caselline, che si trova in via Monterampino, a via Nenni.

Grazie ai lavori è stato spianato e rifatto il terreno, sono stati

risagomati i fossi, creati tagli per lo scolo delle acque ed è stata

tagliata quella parte della vegetazione che invadeva il sentiero.

La seconda opera è stata la creazione ex novo di una parte di sentiero,

della lunghezza di 30 metri, che completa il collegamento tra via

Monterampino a via della Tenuta.

L’investimento totale ammonta a circa 33mila euro e comprende un terzo

intervento che verrà realizzato nel corso dell’estate. Si tratta della

realizzazione di una nuova pista ciclopedonale che collegherà gli orti

comunali di via Cosmi con via Togliatti.

__________________

Marco Barbieri