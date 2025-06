Fotonotizia | Bandiera Blu 2025: la cerimonia di innalzamento a Bellaria Igea Marina.

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Fotonotizia | Alti standard nella gestione del patrimonio naturalistico e

della sicurezza sul territorio, nella sensibilizzazione ambientale,

nell’impiego concreto di buone pratiche sul fronte della sostenibilità e

del contenimento dei consumi: sono alcuni dei requisiti che sono valsi alla

nostra città la Bandiera Blu, la 17^ consecutiva, conferitale per il 2025

dalla FEE – Foundation for Environmental Education. Oggi si è svolta in

piazza Alda Merini la cerimonia di innalzamento del vessillo, che ora

sventola ufficialmente a Bellaria Igea Marina; avvenuta alla presenza delle

autorità, di una rappresentanza delle Forze dell’Ordine, del mondo

politico, delle realtà associative ed economiche, ha visto le ragazze e i

ragazzi dell’Italian Sup League nel ruolo di portabandiera d’eccezione.

