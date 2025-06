(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Donne. Mieli (FdI): da Pd furore ideologico contro Roccella e governo Meloni

“Il vero furore ideologico, evidente nelle dichiarazioni del Pd contro il ministro Roccella, è quello di chi continua a negare l’evidenza di un governo e di una maggioranza che hanno fatto e stanno facendo per le donne più di quanto la sinistra abbia mai realizzato. Il record dell’occupazione femminile, in termini assoluti e percentuali. Le nuove leggi contro la violenza sulle donne, i fondi per i centri quasi raddoppiati, il reddito di libertà reso strutturale. Le risorse per le mamme lavoratrici, le misure per le famiglie, gli interventi per la conciliazione tra vita e lavoro. È questo che evidentemente la sinistra non riesce a mandare giù: il primo governo guidato da una donna che sta facendo per le donne, cose mai viste”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, responsabile del Dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica