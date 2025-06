(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Cinema, Bergamini (Lega): evidente che controlli erogazione fondi non fossero adeguati, interrogazione

Roma 21 giu. – “Apprendere che il presunto omicida di villa Pamphili a Roma sia stato beneficiario di oltre 800mila euro di tax credit per un film mai girato, erogati nel 2020 dall’allora ministero guidato da Dario Franceschini, lascia basiti. E’ evidente che i controlli sull’erogazione di queste risorse non fossero adeguati, e bene ha fatto il sottosegretario Borgonzoni a spendersi in prima persona intervenendo su norme che incrementino i controlli legati ai finanziamenti per il cinema. E’ fondamentale però che venga fatta chiarezza su questa erogazione: per questo motivo abbiamo già predisposto un’interrogazione al ministro competente, che depositeremo nei prossimi giorni, al fine di fare luce sul perché siano arrivati fondi per la realizzazione di un film che non ha mai visto la luce, a una persona che aveva già precedenti per episodi violenti”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini.