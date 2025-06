(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Calenda, Barbera (PRC): “L’eterno guerriero da tastiera contro i ragazzi

che dicono no al riarmo”

“Carlo Calenda torna a dare il peggio di sé, stavolta indignato per un coro

ironico partito da giovani manifestanti contro il riarmo. “Se si va in

guerra, al fronte va Calenda” – cantavano, con quella lucidità e

intelligenza che troppo spesso manca a certi professionisti della retorica

bellicista. Calenda si affretta a bacchettarli dai suoi canali social,

evocando la necessità di “adeguati investimenti in difesa” per evitare la

guerra. Geniale. Sarebbe come dire che per prevenire gli incendi bisogna

buttare benzina. L’ex enfant prodige del centrismo italiano, oggi

instancabile paladino delle lobby militari, finge di ignorare che la guerra

si prepara proprio accumulando armi, siglando patti atlantici e destinando

miliardi alla NATO mentre si tagliano scuola, sanità e servizi pubblici. I

“ragazzi inconsapevoli”, come li chiama con paternalismo offensivo, hanno

capito benissimo: non vogliono essere carne da cannone per gli interessi

geopolitici delle potenze. Quanto alla famigerata “bandiera ucraina

strappata”, Calenda ne parla come se si fosse compiuto un atto di lesa

maestà. Tranquillo, nessuno ha invaso un Paese o bombardato una città: si

tratta di un gesto simbolico, magari discutibile, ma certo meno grave

dell’uso che lui e i suoi amici fanno ogni giorno delle bandiere – per

coprire missili, affari e retorica patriottica da salotto buono. Calenda

invoca “onore” per chi combatte. Bene: dia il buon esempio. Lasci le

poltrone, abbandoni i social, e vada lui al fronte. Ma non quello

mediatico.Chi si deve vergognare non sono i ragazzi che manifestano per la

pace, ma chi fomenta la guerra da salotto, chi gioca a fare lo stratega

globale con la vita degli altri, chi chiede missili invece di stipendi,

scuole e case”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.