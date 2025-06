(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Bonus mamme. Mennuni (FdI): dal governo Meloni nuovo sostegno concreto a madri lavoratrici

“Grazie al governo Meloni si amplia la platea delle mamme lavoratrici beneficiarie di aiuti. È quanto previsto dal Consiglio dei ministri di ieri che ha stanziato 180 milioni di euro, che si aggiungono ai 300 milioni già previsti. In tutto 480 milioni di euro. In concreto è previsto per tutte le donne lavoratrici con due figli a carico, fino al compimento del decimo anno di età, 40 euro al mese: in totale, nei dodici mesi, 480 euro che saranno versati in un’unica soluzione a dicembre. Per chi, invece, ha tre o più figli a carico e contratto indeterminato, gli incentivi previsti proseguiranno per tutto il 2026. Anche per le lavoratrici autonome e professioniste è stata disposta l’erogazione della medesima somma nella medesima unica soluzione. Si tratta di un segnale importante per tutte le donne che desiderano vivere pienamente la gioia di essere mamme senza dover rinunciare alla propria professione ed alla carriera lavorativa. L’azione del governo Meloni è da sempre a favore della natalità ed al fianco delle donne che non devono scegliere tra la maternità ed il lavoro. L’impegno di Fratelli d’Italia in tal senso è costante e fermo e continueremo su questa strada”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni, componente della Commissione Bilancio e della Commissione e bicamerale infanzia e adolescenza.

