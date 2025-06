(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Province, Maccanti (Lega): Salvini ha mantenuto promessa, da noi solo fatti concreti

Roma, 20 giu. – “Sul reintegro dei fondi per la manutenzione stradale di Province e Città metropolitane, il Ministro Salvini ha mantenuto la sua promessa e lo ringraziamo per questo. Merito dell’impegno, dell’attenzione costante che ogni giorno rivolge ad ogni singolo territorio e del lavoro svolto in sintonia con il Mef, dopo aver ascoltato le associazioni e gli enti locali. Grazie al suo intervento, per i prossimi due anni ci saranno le risorse che potranno essere investite sul fronte dei trasporti e della sicurezza stradale a cui la Lega tiene particolarmente e su cui si è impegnata a cambiare rotta dopo anni di immobilismo. Bene anche la misura, inserita sempre all’interno del Dl Economia, che prevede l’efficientamento dell’utilizzo dei fondi per il trasporto rapido di massa. Giusto che i fondi siano spesi bene e subito nell’interesse delle nostre comunità”.

Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Trasporti Elena Maccanti.

