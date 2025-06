(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Metalmeccanici. Bignami (FdI): qualcuno sta provando ad esasperare clima per ragioni politiche

“Mi sembra evidente come qualcuno stia provando a esasperare quanto avvenuto a Bologna per ragioni meramente politiche, nel tentativo di costruire ad arte situazioni di conflitto, spero non un incidente ben più grave. Doverosamente i lavoratori della Questura, che non sono giudici, hanno segnalato alla Procura, a cui spetta una valutazione giuridica, quanto avvenuto, come sempre in questi casi e già da prima del dl sicurezza. Spetterà ai magistrati valutare se ci sono violazioni del dl Sicurezza. Cosa diversa se parliamo della correttezza di quanto fatto oggi da certi sindacati. Entrare in tangenziale, di fatto bloccando il traffico e costringere i malcapitati automobilisti e lavoratori a subire questa protesta non lo ritengo giusto. La nostra Costituzione ci insegna che è legittimo manifestare e scioperare, ma che va fatto rispettando regole e persone. Non sono lavoratori anche quelli che si sono trovati bloccati in tangenziale? E sicuramente non l’hanno presa bene, visto quanti concittadini malcapitati mi hanno scritto e cosa mi hanno scritto”.

Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami

