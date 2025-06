(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Giornata rifugiato: Presidente Fontana, difendere diritto a costruire futuro in terra di origine

Roma, 20 giu – “In un mondo segnato da guerre e persecuzioni, milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie case. I conflitti, oltre a distruggere vite, negano il diritto fondamentale di costruire il proprio futuro nella terra d’origine.

Difendere la dignità di ogni persona significa anche agire affinché nessuno sia indotto a fuggire. Un pensiero particolare ai cristiani perseguitati, centinaia di milioni di persone che nel mondo sono violate nel diritto di professare la loro fede e spesso forzate ad abbandonare le loro terre. Nei loro confronti, in particolare, auspico ci possa essere una maggiore, e più puntuale, attenzione”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

