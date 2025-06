(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 UE: Costa, procedura di infrazione su presunzione di innocenza vulnus da sanare subito

“La procedura di infrazione per non essersi conformati appieno alla direttiva europea sulla presunzione di innocenza e’ un vulnus che va sanato urgentemente, senza attendere il varo di una nuova legge di delegazione europea. Le norme che stabiliscono la limitazione di misure di costrizione fisica, il diritto al silenzio e a non incriminarsi, rappresentano elementi fondamentali in uno Stato di diritto. E’ noto quante polemiche ha scatenato il recepimento della parte della direttiva relativa alla presentazione come della persona indagata. Polemiche sia nella parte che ha limitato le conferenze stampa delle procure, sia nella parte che ha vietato la pubblicazione dalla A alla Z delle ordinanze cautelari (regole sistematicamente eluse, nell’ inerzia di chi dovrebbe farle rispettare). Auspichiamo che le polemiche non si ripetano anche in questa occasione”.

Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.

