(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 SANITÀ. LA SALANDRA (FDI): SUL GIOVANNI XXIII LA REGIONE PUGLIA PERDE TEMPO. INACCETTABILE L’INERZIA DI EMILIANO

“Siamo di fronte all’ennesima, grave dimostrazione di inadeguatezza da parte della Regione Puglia. Lo scorporo dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari – previsto dalla Legge di Bilancio regionale e condiviso nei tavoli tecnici con il Ministero della Salute alla presenza del Sottosegretario l’on. Marcello Gemmato – è bloccato unicamente per responsabilità dell’amministrazione regionale. Dopo mesi di interlocuzioni, di incontri tecnici e politici, di impegni presi, la Regione Puglia continua a non trasmettere quanto dovuto: lo stralcio del Piano Operativo Regionale utile a verificare l’invarianza della spesa. L’Assessore Piemontese si era impegnato a fine marzo scoro ad inviarlo al Ministero della Salute entro i primi di aprile. Siamo a metà giugno e quel documento, che rappresenta un passaggio tecnico essenziale, non è mai stato trasmesso. Non solo: alle mancate risposte si aggiungono richieste fuori contesto, su ambiti che esulano dalle competenze del Ministero della Salute. Un comportamento che ha tutte le caratteristiche di una strategia di ostruzionismo istituzionale che tradisce i pugliesi e in particolare i più fragili, ovvero i bambini che necessitano di cure specialistiche. È evidente che la giunta Emiliano sta scientemente ostacolando un’operazione fondamentale per rafforzare l’identità e l’efficienza della sanità pediatrica pugliese, perchè, ogni giorno di ritardo è un danno concreto, misurabile, per i piccoli pazienti pugliesi. I pugliesi meritano serietà, non promesse da campagna elettorale. Non tollereremo ulteriori rinvii, né manovre dilatorie mascherate da richieste tecniche. Se esistono volontà politiche contrarie allo scorporo, Emiliano e la sua giunta abbiano il coraggio di dichiararlo apertamente davanti ai cittadini, invece di nascondersi dietro il silenzio e la burocrazia. Chi ostacola un’operazione così importante per la sanità pediatrica pugliese dovrà assumersene tutta la responsabilità, politica e morale. E dovrà farlo davanti ai cittadini. Come parlamentare pugliese continuerò a denunciare pubblicamente ogni intralcio, ogni ritardo, ogni ambiguità, e si passi finalmente dalle parole ai fatti”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.

______________________

Dario Caselli