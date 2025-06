(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Rischio idrogeologico. De Carlo (FdI): Confronto e impegno con Musumeci per i territori del bellunese

Il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo ha incontrato il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci; sul tavolo, le questioni legate alle criticità per eventi meteo e per rischio idrogeologico in Veneto e, in particolare, nella provincia di Belluno.

”L’incontro è stato l’occasione per ringraziare il Ministro Musumeci, e per il suo tramite tutto il Governo Meloni, per gli oltre 66 milioni destinati ai comuni del Veneto per l’emergenza meteo dell’estate 2023, 27 dei quali destinati alla sola provincia di Belluno”, sottolinea De Carlo. “Da qui siamo partiti per fare il punto della situazione dei punti fragili e critici in Veneto e nel Bellunese. Non potevamo quindi non parlare anche di quanto sta accadendo in questi giorni in Cadore, a Cancia di Borca, e su questi fronti il ministro ha assicurato l’impegno suo e del Governo ad intervenire laddove fosse possibile, necessario e di competenza. È stata anche l’occasione per sottolineare lo straordinario lavoro svolto in quest’ambito da tutte le forze in campo, dai volontari alle forze dell’ordine fino alle istituzioni come Provincia e Regione”.

“Con questo incontro” conclude De Carlo “ho anche mantenuto fede all’impegno con il sindaco di Borca, Bortolo Sala, al quale già lunedì mattina avevo assicurato che avrei parlato al più presto con il Ministro della situazione di Cancia”.

