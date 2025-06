IL COMUNE COMUNICA – Referendum abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025: riscossione dei compensi per i componenti di seggio

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO RISCOSSIONE DEI COMPENSI PER I COMPONENTI DI SEGGIO

La ripartizione Servizio finanziario rende noto il calendario per la riscossione del compenso legato al servizio reso durante le consultazioni elettorali degli scorsi 8 e 9 giugno 2025 per tutti coloro che non hanno fornito un IBAN utile.

I beneficiari del pagamento, seguendo l’ordine di seguito elencato, potranno incassare il compenso presentando allo sportello un documento di riconoscimento in corso di validità insieme al proprio codice fiscale.

NOMINATIVI PAGABILI IN DATA

da AB*****IA AN***IA

a CA*****NA DA***LE 23/06/2025

da CA***NO PI**RO

a D’********RO S**A 24/06/2025

da D’********RO SE**IO

a GA*****NO FA*IO 26/06/2025

da IM******RE AN***** S***NE

a MA***NO EL******TA 27/06/2025

da MI***RA BI**IO

a PI***LI MA*IA 07/07/2025

da PO**EX MA***LA

a SA******SI AL******RO 08/07/2025

da SC**PA GR****NA

a ZO*NO RO***NA 09/07/2025

L’incasso potrà avvenire presso lo sportello della filiale UniCredit di Bari, in via Putignani n. 98, dalle ore 8.20 alle 12.00.

A partire dal prossimo 10 luglio, invece, presso la suddetta filiale, la riscossione potrà avvenire, negli orari di sportello (da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.20).

Per quanti, invece, hanno scelto il pagamento a mezzo bonifico bancario, si specifica che i pagamenti sono in fase di esecuzione e verranno accreditati entro la fine del mese di giugno.