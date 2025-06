(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Dissesto idrogeologico. Barcaiuolo (Fd’I): “Oltre un miliardo stanziato in dieci anni, ma l’Emilia-Romagna ne ha speso solo il 25%”

«Dal 2015 a oggi, lo Stato ha stanziato oltre un miliardo di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico in Emilia-Romagna. Una cifra significativa, che testimonia l’impegno concreto dei governi – incluso l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni – sempre puntuale nello stanziare fondi e pianificare interventi a tutela del territorio emiliano-romagnolo. Eppure, come ha evidenziato il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ad oggi risulta che la regione abbia speso solo 267 milioni: appena il 25,5% del totale». Lo dichiara Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

«La complessità amministrativa e la frammentazione delle competenze tra commissari, Regione e Comuni sono fattori reali, ma non possono giustificare un simile immobilismo. I numeri parlano chiaro: la Regione Emilia-Romagna non è stata in grado di utilizzare le risorse disponibili. Invece di cercare alibi e incolpare il governo, Bonaccini e De Pascale, dovrebbero spiegare perché milioni destinati alla prevenzione siano rimasti inutilizzati, mentre i cittadini emiliano-romagnoli affrontano sempre più spesso le conseguenze di alluvioni, frane e smottamenti. Il governo ha fatto la propria parte. Se la Regione non è in grado di fare altrettanto, ogni sforzo rischia di essere vano».

