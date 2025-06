(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Bergamini (FI): “Dialogo interreligioso è strumento di pace, politica costruisca ponti, non muri”

“La violenza e i conflitti continuano a colpire duramente, soprattutto in Ucraina e in Medio Oriente, lasciando dietro di sé un numero inaccettabile di vittime innocenti. In questo scenario, il ruolo dei decisori politici è cruciale: trasformare i valori in azioni concrete. Costruire ponti, non muri, è la vera sfida della leadership. Il dialogo interreligioso non è teoria, ma strumento pratico di pace e riconciliazione. La PAM collabora da anni con realtà religiose autorevoli – come le Scuole degli Ulama del Marocco, il Ministero egiziano delle Fondazioni Religiose e l’Hedayah Center negli Emirati – per contrastare la radicalizzazione giovanile e l’estremismo violento. Oggi, in molte aree del Mediterraneo e del Golfo, la religione viene manipolata per alimentare tensioni politiche, colpire le minoranze e soffocare la diversità. È responsabilità delle istituzioni garantire che le minoranze religiose e di credo siano riconosciute, protette e pienamente integrate. Questo significa anche intervenire con decisione sulle piattaforme digitali, oggi principali veicoli di odio e disinformazione. La PAM sta lanciando una campagna mirata contro fake news, incitamento alla violenza e radicalizzazione online. Difendere la libertà religiosa non può diventare un pretesto per indebolire altri diritti. Al contrario, serve rafforzare l’educazione interreligiosa e interculturale fin dalla scuola, promuovere la tolleranza nei media e nel dibattito pubblico e mettere le basi per una convivenza fondata sul rispetto, sulla stabilità e sulla pace.” Lo ha detto Deborah Bergamini vice segretario nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri ed Affari europei di Forza Italia, nonché membro della Delegazione Italiana all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, nel corso del suo intervento alla Conferenza sul dialogo inter religioso promossa a Roma dall’Unione interparlamentare.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma