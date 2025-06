(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Assolombarda: Cattaneo, congratulazioni ad Alvise Biffi

“Congratulazioni e buon lavoro ad Alvise Biffi per la sua elezione a Presidente di Assolombarda. Si tratta di un riconoscimento meritato, che premia il suo percorso imprenditoriale, la visione strategica e l’impegno costante per l’innovazione e la competitività del nostro sistema produttivo. In un momento storico che richiede coraggio, competenza e capacità di costruire ponti tra imprese, istituzioni e società, sono certo che saprà guidare Assolombarda con autorevolezza, apertura e lungimiranza”.

Lo scrive in una nota Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia.

