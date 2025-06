(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

Wed 18 June 2025 Sanità: FI, con rinnovo contratti governo conferma impegno concreto per lavoratori SSN

“Con il rinnovo del contratto della Sanità per il triennio 2022-2024, il Governo conferma un impegno concreto verso 580mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Un risultato importante ottenuto grazie all’ascolto e al prezioso lavoro del Ministro Paolo Zangrillo. Non parole, ma fatti”.

Lo scrive Forza Italia sui suoi profili social.

