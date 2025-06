(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Roma, Scurria (FdI): Ferma condanna per aggressione a Don Coluccia al Quarticciolo. Clima di far west non ferma la nostra battaglia per la legalità

“Esprimo la mia piena solidarietà a Don Antonio Coluccia, vittima oggi dell’ennesima vile aggressione al Quarticciolo, colpito con pietre e insulti mentre portava avanti la sua coraggiosa battaglia contro l’illegalità. Don Coluccia da tempo combatte contro i clan andando nelle piazze di spaccio, parlando con i residenti e cercando di salvare ragazzi, spesso minorenni, dal reclutamento nella delinquenza. Insieme alla consigliera Cristina De Simone, ai consiglieri Umberto Matronola e al consigliere e Vicepresidente di Fratelli d’Italia Roma, Daniele Rinaldi portiamo avanti da mesi un impegno costante per il ripristino della legalità nelle periferie del Municipio VII e V, dove oggi si è verificata questa ennesima escalation di violenza. Il modello Caivano proposto dal Governo di Giorgia Meloni risulta essere sempre più la soluzione per combattere una volta per tutte il clima di far west, l’illegalità, l’insicurezza e la paura che ogni giorno vivono le persone per bene. Non ci fermiamo e camminiamo ancora una volta al fianco di Don Coluccia e di tutti coloro che vogliono Roma libera dalla paura, dove a vincere siano il coraggio, la dignità e la voglia di riscatto di chi ogni giorno sceglie la legalità”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica