MICHELLE CAUSO, LEGA: PRONTO DDL PER OSCURAMENTO PROFILI SOCIAL DI CONDANNATI

Roma, 18 giu – “Nei giorni scorsi è stato depositato un disegno di legge Lega che prevede l’oscuramento degli account social appartenenti a condannati o indagati per reati gravi, sottoposti a misura cautelare, minori compresi. L’obiettivo è impedire che quei profili vengano utilizzati da terzi per esaltare condotte criminali o offendere la reputazione delle vittime di reato e delle loro famiglie. La norma, che abbiamo deciso di rinominare ‘legge Giogiò’, nasce da un proficuo dialogo con Daniela Di Maggio, madre di Giovambattista Cutolo, vittima a sua volta di un efferato omicidio. Quanto alla pubblicazione di alcuni post e di una canzone su dei profili Instagram riconducibili al minore condannato in primo grado per l’omicidio di Michelle Causo, segnaliamo che il Capo Dipartimento della Giustizia Minorile, Antonio Sangermano, sta operando le necessarie verifiche. Al di là di quanto potrà emergere, chi ha subito un reato non può e non deve diventare vittima dell’odio o della violenza sui social”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari e il senatore Gianluca Cantalamessa, primo firmatario del ddl.