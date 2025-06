(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Sanità: Silvestro (Fi), medicina di prossimità è una necessità

“La medicina di prossimità non è un’opzione, è una necessità. Se vogliamo davvero alleggerire i Pronto Soccorso e rendere il nostro sistema sanitario più equo e sostenibile, dobbiamo investire con decisione sul territorio: medici di base, Case di Comunità, infermieri di famiglia, farmacie dei servizi. Il caso del Pineta Grande Hospital, costretto a sospendere le urgenze per mancanza di fondi, è il simbolo di un’emergenza che non può più essere ignorata. La salute dei cittadini non può aspettare la burocrazia”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, intervenuto agli Stati Generali della Prevenzione a Napoli.