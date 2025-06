(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 ROMA, BARBERA (PRC): “DINANZI ALL’AMBASCIATA ISRAELIANA PER CONDANNARE

L’ESCALATION DI GUERRA. VERGOGNOSA COMPLICITÀ DI UE E ITALIA”

“Abbiamo partecipato oggi alla manifestazione dinanzi all’Ambasciata

israeliana a Roma per condannare con fermezza l’ennesima, gravissima

escalation di guerra in Medio Oriente. Denunciamo l’aggressione militare

lanciata da Israele contro l’Iran, un atto di guerra che rischia di

innescare un conflitto regionale su larga scala e di trascinare il mondo

sull’orlo di una catastrofe globale.

Quello che sta accadendo è il frutto avvelenato di decenni di impunità

garantita a Israele, sostenuto senza riserve dalle potenze occidentali. A

tutto questo si aggiungono le irresponsabili e pericolose dichiarazioni di

Donald Trump, che fanno presagire un coinvolgimento diretto degli Stati

Uniti nel conflitto.

Ma altrettanto gravi – e da denunciare con forza – sono le vergognose

complicità dell’Unione Europea e del governo Meloni, che continuano a

coprire politicamente i crimini del governo israeliano, mentre alimentano

la corsa al riarmo e tacciono di fronte al genocidio in atto in Palestina.

È urgente costruire ovunque una mobilitazione larga, popolare e determinata

per fermare la spirale di guerra, per dire basta al genocidio in Palestina,

basta al militarismo e all’aumento delle spese militari.

Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare al corteo che si terrà

sabato 21 giugno, alle ore 14:00, a Roma, con partenza da Porta San Paolo,

promosso dalla rete Stop Rearm. Scenderemo in piazza per dire basta alla

guerra, alle stragi e ai genocidi, per un Medio Oriente e un mondo

finalmente liberi, giusti e in pace”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione Nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunist