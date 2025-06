(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Ricerca, Loizzo (Lega): sburocratizzazione e sostegno università per attrarre talenti in Italia

Roma, 17 giu. – “Lavoriamo per far rientrare i nostri talenti e attrarre i cervelli internazionali, proprio come la Lega ha già fatto presentando una proposta di legge sull’occupazione giovanile, offrendo loro una casa di studio e ricerca. L’Università di Cosenza lo ha già fatto grazie ad accordi bilaterali che hanno permesso di avviare e condividere progetti importanti, a cui ha aggiunto la promozione del nostro Paese. Semplificazione normativa e sostegno alle nostre università per il reclutamento di ricercatori internazionali, insieme alla valorizzazione dell’Italia come paese di destinazione scientifica, sono alla base della rivoluzione che vogliamo porre in essere. Non possiamo consentire che la fuga delle nostre migliori menti finisca per arricchire progetti di ricerca unici, privando il nostro Paese di opportunità di sviluppo scientifico su più livelli. Bisogna garantire adeguate forme di accesso ai finanziamenti stabili, sburocratizzare e abbreviare la distanza tra i ruoli di dottorandi e ricercatori, favorendo i concorsi di prima fascia anche in età giovanile”.

Così in aula la deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali, esprimendo voto favorevole del gruppo alla mozione di maggioranza sulle iniziative per un piano strategico nazionale volto ad attrarre e favorire la permanenza di ricercatori europei ed extraeuropei in Italia.

