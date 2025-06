(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

Istat, Sarracino (Pd): Fuga dei giovani è emergenza nazionale

“L’Italia non è un Paese per giovani. Lo confermano, ancora una volta, i

dati impietosi dell’Istat: migliaia di giovani lasciano il nostro Paese per

costruirsi un futuro altrove. Ragazze e ragazzi che ogni anno, di fronte a

un’Italia incapace di offrire loro opportunità dignitose, scelgono di

emigrare. Lo fanno per affermarsi, per cercare un lavoro all’altezza dei

propri studi, per avere salari più alti e condizioni di vita migliori. Con

loro, però, se ne vanno anche competenze, energie, prospettive. È una

perdita enorme per il nostro sistema produttivo, che diventa sempre meno

competitivo, sempre meno in grado di reggere la concorrenza globale.

Di fronte a tutto questo, il governo Meloni continua a rifugiarsi nella

propaganda e nella narrazione di facciata, limitandosi a esaltare i numeri

generici dell’occupazione, senza interrogarsi su che tipo di lavoro stiano

realmente facendo i nostri giovani, con quali tutele, con che tipologie di

contratto, con quale livello di precarietà, con quali retribuzioni, con

quali prospettive.

Eppure il quadro è chiaro: un Paese che fa pochi figli, che vede diminuire

ogni anno il numero degli studenti e sparire intere classi scolastiche,

soprattutto nelle aree interne, è un Paese che si sta lentamente svuotando.

Svuotando di persone, di competenze, di futuro. La desertificazione

anagrafica e culturale non è più un rischio lontano, ma una realtà che si

sta già materializzando sotto i nostri occhi.

Per questo il Partito Democratico ribadisce con forza che la fuga dei

giovani è un’emergenza nazionale. E denuncia con altrettanta chiarezza

l’immobilismo del governo, che su questo tema non ha fatto nulla.

Serve una visione. Servono investimenti seri su ricerca, università e

formazione, serve un adeguamento dei salari di ingresso nel mondo del

lavoro, serve soprattutto costruire davvero quel ‘diritto a restare’ che,

in particolare per il Mezzogiorno, è diventato una priorità assoluta.

Non possiamo continuare a perdere i nostri migliori talenti nel silenzio e

nell’indifferenza delle istituzioni.”

Così in una nota Marco Sarracino, responsabile Mezzogiorno e coesione

territoriale nella segreteria del Pd.

