(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 FINE VITA, ZAFFINI (FDI) AL FESTIVAL DELL’UMANO: “STANNO TIRANDO LA GIACCA AL PARLAMENTO. CHI DOVREBBE ESSERE GIUDICE SI ATTEGGIA DA LEGISLATORE”

“Sul fine vita non credo che il Parlamento avrebbe dovuto legiferare, ma altri poteri dello Stato stanno tirando la giacca all’Aula. Chi dovrebbe essere giudice si atteggia da legislatore”. Così Francesco Zaffini, presidente della Commissione sanità del Senato intervenendo al 2° festival dell'”Umano tutto intero”, promosso dal forum Ditelo sui tetti a Roma.

“Le regioni hanno denaro per fare palliative ma li usano per altri, seppur legittimi, scopi. Noi aumenteremo le risorse per le cure palliative, così come sulle liste d’attesa. La corte dice che la scelta deve essere libera dal dolore, ma mi chiedo come fa ad essere libera se non ci sono le palliative? Noi dobbiamo fare in modo che il percorso prosegua e mettere a disposizione le palliative, che liberano le persone dal ricatto del dolore. La corte non stabilisce un diritto. Non possiamo coinvolgere il SSN. Non è un Lea”.

