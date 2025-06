(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 *Ferrovie: Misiani (PD), non ci sono più scuse, Salvini fa disastri ma si

occupa d’altro*

“Non ci sono più scuse, per i ritardi e i disagi delle ferrovie ad Alta

Velocità. Non ci sono sabotaggi, complotti e scioperi che tengano.

L’ennesima giornata da incubo degli utenti delle ferrovie italiane chiama

in causa il disastro di un ministro dei Trasporti che si occupa di tutto

tranne che del suo dicastero e di un sistema ferroviario veloce che ogni

giorno che passa va sempre più alla deriva”. Lo scrive su X Antonio Misiani

della segreteria del Partito Democratico.

Roma, 17 giugno 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni