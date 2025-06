(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 ESTERI: ORSINI (FI), “IMEC PROGETTO ECONOMICO E DI PACE”

“Il corridoio Indo-Mediterraneo (IMEC) rappresenta un’infrastruttura strategica di fondamentale importanza per l’Italia. Il governo Meloni, con il ministro Tajani in prima linea, sta monitorando con attenzione questo dossier, come dimostra la recente nomina dell’ambasciatore Talò a rappresentante permanente presso l’IMEC, una figura di riconosciuta autorevolezza e competenza. Le rotte alternative all’IMEC, tuttavia, presentano un fattore comune: attraversano regioni instabili, controllate da regimi ostili o da economie in diretta competizione con la nostra. La Cina è l’esempio più evidente: un competitor sistemico che oggi incarna una forma di imperialismo economico aggressivo. Berlusconi fu tra i primi a sollevare l’allarme, spesso inascoltato. Un’ altra rotta strategica da considerare è l’Artico, dove il riscaldamento globale sta aprendo nuove rotte commerciali, e la Cina oltre la Russia, si sta già muovendo con determinazione. In questo contesto, l’India emerge come un partner naturale per l’Europa: una democrazia stabile e in crescita, storicamente orientata al dialogo con il nostro continente. Un attore che promuove un mondo multipolare, basato su regole condivise, pace e commercio — non sulla forza. Proprio per questo, l’IMEC non è solo un progetto economico, ma anche di pace: dove transitano le merci, non avanzano gli eserciti. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, il corridoio potrebbe diventare un fattore di stabilizzazione, in linea con lo spirito degli Accordi di Abramo e con una visione di sviluppo condivisa tra Israele, i Paesi del Golfo e l’Arabia Saudita. Infine, c’è Trieste, lo sbocco naturale dell’IMEC. Né il Pireo — privo di un’adeguata rete infrastrutturale — né Marsiglia — troppo distante — possono offrire la stessa efficienza. L’IMEC sarà un progetto modulare e aperto, ma la centralità di Trieste è un dato geografico prima ancora che politico.” Così Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, intervenendo al convegno “Il progetto IMEC: l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”, organizzato dal dipartimento Esteri di FI, che si sta svolgendo alla Camera.

