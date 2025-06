(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Esteri: Battistoni, con corridoio Indo-Mediterraneo Italia sarà protagonista

“Il corridoio Indo-Mediterraneo è un’opera fondamentale. Stiamo vivendo un momento particolare, di forte incertezza, e quindi dobbiamo concepirla con una visione strategica per il futuro”. Lo ha detto Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati e responsabile dell’Organizzazione di Forza Italia, intervenendo al convegno “Il progetto IMEC (Corridoio economico India-Medioriente-Europa): l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”, organizzato dal dipartimento Esteri di FI, che si sta svolgendo alla Camera.

“Il corridoio Indo-Mediterraneo – ha proseguito – non sarà soltanto un’infrastruttura, ma soprattutto una missione per cercare di rendere più stabili le relazioni e far svolgere un ruolo da protagonista al nostro Paese. Ruolo che stiamo recitando molto bene con il nostro governo, con tutte le azioni che sta mettendo in campo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non ultima la missione in India ad aprile e il Forum Imprenditoriale Italia-India che si è tenuto a Brescia lo scorso 5 giugno, oltre a tutte le iniziative sul commercio estero. Questa sarà una grandissima rotta commerciale: l’Italia non solo sarà la porta di ingresso in Europa ma dovrà anche essere protagonista al centro del Mediterraneo. Sarà un’opportunità straordinaria per tutte nostre imprese e per riproporre il Made in Italy, simbolo di affidabilità e qualità”, ha concluso.

