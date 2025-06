CODICE DELLA STRADA, BLENGINO (RADICALI): BENE CASO DI ASTI. AVANTI VERSO CONSULTA

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 La notizia della restituzione della patente ad un motociclista di Asti,

dopo che era risultato positivo in seguito di un incidente ma in uno stato

di lucidità, è un’azione di buon senso e che denota l’inapplicabilità del

nuovo art. 187 del Codice della strada. Equiparare la sanzione ad una

persona che assume sostanze pochi minuti prima di mettersi alla guida a chi

le assume diversi giorni prima è semplicemente folle”. Così in una nota

Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani, che a dicembre scorso

aveva intrapreso un’azione di disobbedienza civile mettendosi alla guida

alcuni giorni dopo aver consumato cannabis ed autodenunciandosi ad una

pattuglia delle forze dell’ordine. “Alcuni giorni fa – prosegue – mi è

stata comunicata la chiusura delle indagini preliminari. Il mio obiettivo è

quello di arrivare alla Consulta per chiedere di dichiarare

incostituzionale una norma sproporzionata e liberticida.” – conclude.

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

