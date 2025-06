(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 *Casa: Majorino (PD), da Salvini solo chiacchiere, piani inesistenti e

fondi inadeguati*

Dichiarazione di Pierfrancesco Majorino della segreteria del Partito

Democratico, responsabile Casa e Immigrazione

Il ministro Salvini fa l’ennesimo tavolo sui temi della Casa annunciando

interventi fumosi e assolutamente non sufficienti ed annunciando per

l’ennesima volta un “piano” ad oggi inesistente.

Annuncia interventi per 650 milioni di euro dopo che il governo ha prodotto

tagli in questi anni per diverse centinaia di milioni di euro.

In altre parole, ancora una volta non ci siamo.

Manca completamente una strategia per il recupero degli oltre centomila

appartamenti vuoti di proprietà pubblica presenti in Italia. Alloggi di cui

il ministro non ha nemmeno la consapevolezza.

Serve il rifinanziamento del fondo sostegno affitti e del fondo per la

morosità incolpevole, massacrati dalle scelte del governo, serve una legge

sugli affitti brevi che aiuti i Comuni, e molto altro ancora.

Il ministro chiacchiera invece di azioni che non realizza e mette a

disposizione risorse assolutamente inadeguate.

Noi abbiamo una proposta di piano che stiamo diffondendo attraverso una

serie di incontri capillari nei territori e a sostegno della quale

desideriamo dare battaglia.

Roma, 17 giugno 2025

