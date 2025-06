Esteri: domani alla Camera conferenza su IMEC – il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

Conferenza

“Il progetto IMEC (Corridoio economico India-Medioriente-Europa):

l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”

Roma, 17 Giugno 2025

dalle ore 10 alle ore 13:15

Sala della Regina – Camera dei Deputati

Presentazione

Nuove rotte tra Asia, Medio Oriente ed Europa stanno ridefinendo la geografia del potere

globale, tracciando le coordinate entro cui si ridisegnano equilibri, influenze e

responsabilità.

Il Corridoio economico India-Medioriente-Europa (IMEC) è prima di tutto un

progetto infrastrutturale, ma al tempo stesso si configura come un dispositivo

strategico capace di riflettere e orientare le traiettorie della cooperazione globale.

Esso incarna un orizzonte geopolitico inedito, fondato sulla capacità di superare

l’aggregazione degli interessi nazionali per dar vita a configurazioni convergenti tra

economie, culture e istituzioni. In questo scenario, in continua trasformazione, la

centralità degli attori internazionali si misura nella disponibilità a entrare in campi

relazionali complessi, aperti al dialogo, alla mediazione e all’innovazione.

La forza di un progetto come IMEC risiede nella sua natura pluri-vettoriale: non solo una

linea, ma una rete di connessioni e possibilità, capace di generare sviluppo,

sicurezza e prosperità condivisa. Governare questa complessità significa non

limitarsi a gestire flussi e infrastrutture, ma dare forma politica a un sistema di

interdipendenze, investendo in strategie inclusive e visioni lungimiranti.

In tale prospettiva, IMEC si configura come un crocevia strategico, dove le grandi

direttrici globali non solo si incrociano, ma possono trovare una sintesi operativa,

proiettando benefici ben oltre i confini fisici del corridoio.

Scrivere oggi il prossimo capitolo della storia significa adottare una regia politica

all’altezza della complessità del tempo: una regia capace di tessere alleanze,

alimentare fiducia e radicare nel presente le condizioni per una solidarietà

strutturale. È questa la vera posta in gioco di un Corridoio economico nell’IndoMediterraneo: trasformare un’infrastruttura in una piattaforma di convergenza

geopolitica e fare di una sfida globale una vittoria condivisa e durevole.

Programma

Ore 9:30

Inizio accreditamento

Ore 10

Introduzione al dibattito

On. Deborah Bergamini

Membro della Commissione Esteri alla Camera dei Deputati, Vice-Pres. della Delegazione

italiana al Consiglio d’Europa, Vice-Pres. dell’Unione Democratica Internazionale,

Vice-Segr. nazionale e Resp. del Dipartimento Esteri ed Affari europei di Forza Italia

On. Isabella De Monte

Segretario della Commissione Politiche dell’UE della Camera dei Deputati e

Vice-Responsabile del Dipartimento Esteri e Affari europei di Forza Italia

On. Andrea Caroppo

Vice-Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e Responsabile

Dipartimento Trasporti di Forza Italia

Saluti istituzionali

On. Paolo Barelli

Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati

Sen. Maurizio Gasparri

Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato della Repubblica​

On. Francesco Battistoni

Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Responsabile Nazionale

Organizzazione di Forza Italia

On. Alessandro Cattaneo

Deputato, Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia

On. Luisa Regimenti

Assessore Regione Lazio, Segretario di Roma di Forza Italia

Ore 10:30 – Panel I: “L’opportunità strategica di IMEC per l’Italia”

On. Valentino Valentini

Vice-Ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy

On. Sandra Savino

Sottosegretario all’Economia e delle Finanze ed Assessore del Comune di Trieste

On. Matteo Perego di Cremnago

Sottogretario alla Difesa

Sen. Stefania Craxi

Senatrice di Forza Italia, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa

On. Andrea Orsini

Membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Vice-Pres. della

Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO

Dott. Rosario Antonio Gurrieri

Commissario Straord. dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Modera: ​

Dott.ssa Flavia Giacobbe

Direttore Responsabile Formiche

Ore 11:15 – Panel II: “Collaborazione e visione, per guidare il cambiamento geopolitico”

On. Konstantinos Kyranakis (in video-collegamento)

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Ellenica

S.E. Abdulla AlSubousi

Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia

S.E. Martin Marie Jean-Guy Briens

Ambasciatore di Francia in Italia

Amb. Antonio Bartoli (in video-collegamento)

Ambasciatore italiano in India e Nepal

Amb. Francesco Talò

Inviato Speciale italiano per IMEC

Modera: ​

Dott. Carlo De Romanis

Coordinatore del Tavolo Esteri di Forza Italia

Ore 12 – Panel III: “Equilibri, sfide e prospettive, nella nuova architettura della

connettività internazionale”

On. Marco Minniti

Presidente della Fondazione Med-Or, già Ministro della Repubblica

Dr. Kaush Arha

Presidente del Forum FOIP (“Free & Open Indo-Pacific”)

Dott. Francesco Parisi

Presidente dell’Associazione Trieste Summit

Dott. Pierroberto Folgiero

Amministratore Delegato di Fincantieri

Dott. Marco Sesana

General Manager del Gruppo Generali

Dott. Enrico Maria Bagnasco

Amministratore Delegato Telecom Italia Sparkle

Modera: ​

Prof. Ciro Sbailò

Professore ordinario dell’Università degli Studi Internazionali di Roma e Direttore del

Centro Studi GEODI

Ore 12:45

Conclusioni

On. Antonio Tajani

Vice-Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione

Internazionale, Segretario nazionale di Forza Italia e Vice-Presidente del Partito popolare

europeo

Collegamento diretta streaming:

https://webtv.camera.it/evento/28438